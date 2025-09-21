Cade dal gommone e sparisce Giovane disperso al Trasimeno Capelli sull’elica del motore
Il gommone coinvolto nella tragedia di venerdì pomeriggio sul lago Trasimeno è stato trainato a riva e posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Perugia. Un primo esame tecnico sull’imbarcazione avrebbe rivelato tracce inequivocabili dell’impatto: sull’elica del motore sono stati rinvenuti capelli appartenenti al giovane russo di 27 anni ancora disperso in acqua. La cronaca dell’incidente risale a quando tre ragazzi decidono di trascorrere qualche ora di svago sul Trasimeno. Il gruppo è composto da un russo di 27 anni con patente lituana, un amico estone che vive a Roma e una giovane donna di origini saudite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
