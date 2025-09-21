Cadavere trovato in una risaia | il giallo del ciclista morto

Vigevano (Pavia) – Un malore o forse u n incidente provocato da un mezzo-pirata. È mistero attorno alla morte di un uomo di 67 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note: il suo cadavere è stato rinvenuto in una risaia che si trova attigua alla provinciale 192 che collega Vigevano a Gravellona. Di lui si era persa ogni traccia nella giornata di venerdì. Un passante ha notato il corpo e allertato i soccorsi: la provinciale è stata bloccata e il traffico deviato per consentire i rilievi e le operazioni di recupero della salma. Al momento non ci sono indicazioni precise sulle cause del decesso: i carabinieri della compagnia di Vigevano, che si stanno occupando delle indagini, non escludono nessuna ipotesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

