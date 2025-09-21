Cadavere trovato in garage In carcere chi l’ha scoperto E’ sospettato di omicidio La vittima è stata massacrata
Dopo ore di colloquio i carabinieri l’hanno fermato nel cuore della notte. Qualcosa non quadrava nel suo racconto. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Ancona, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Osimo e della Stazione di Loreto, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di Matteo Borrelli, 37 anni, originario di Erba ma domiciliato di fatto a Loreto. L’uomo, che di lavoro fa l’escavatorista, risulta essere già gravato da precedenti penali per estorsione e rapina. Il fermato è il compagno della proprietaria dell’appartamento e del garage di via Altotting, civico 4, a Loreto, il luogo in cui venerdì attorno all’ora di pranzo la stessa coppia che abita nella palazzina ha trovato il cadavere di Alex Ettore Sorrentino, 45enne di Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
