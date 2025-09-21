Cadavere trovato in garage In carcere chi l’ha scoperto E’ sospettato di omicidio La vittima è stata massacrata

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo ore di colloquio i carabinieri l’hanno fermato nel cuore della notte. Qualcosa non quadrava nel suo racconto. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Ancona, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Osimo e della Stazione di Loreto, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di Matteo Borrelli, 37 anni, originario di Erba ma domiciliato di fatto a Loreto. L’uomo, che di lavoro fa l’escavatorista, risulta essere già gravato da precedenti penali per estorsione e rapina. Il fermato è il compagno della proprietaria dell’appartamento e del garage di via Altotting, civico 4, a Loreto, il luogo in cui venerdì attorno all’ora di pranzo la stessa coppia che abita nella palazzina ha trovato il cadavere di Alex Ettore Sorrentino, 45enne di Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cadavere trovato in garage in carcere chi l8217ha scoperto e8217 sospettato di omicidio la vittima 232 stata massacrata

© Ilrestodelcarlino.it - Cadavere trovato in garage. In carcere chi l’ha scoperto. E’ sospettato di omicidio. La vittima è stata massacrata

In questa notizia si parla di: cadavere - trovato

Roma, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie

Roma, cadavere di una donna trovato tra i cespugli

La macabra scoperta: trovato un cadavere, si indaga per omicidio

Cadavere trovato in garage. In carcere chi l’ha scoperto. E’ sospettato di omicidio. La vittima è stata massacrata; Alex straziato in garage a Loreto, la pista della droga dietro l’omicidio. Matteo Borrelli in carcere, è il presunto killer; Cadavere nel garage a Loreto, fermato un 37enne di Erba: la vittima è Alex Ettore Sorrentino.

cadavere trovato garage carcereCadavere trovato in garage. In carcere chi l’ha scoperto. E’ sospettato di omicidio. La vittima è stata massacrata - Era stato proprio Matteo Borrelli, 37 anni, a rinvenire il corpo venerdì insieme alla compagna. Segnala msn.com

cadavere trovato garage carcereRitrovato cadavere nel garage, fermato per omicidio un 37enne: cosa rivelano le indagini - Ieri, venerdì 19 settembre, è stato ritrovato un cadavere di un uomo in un garage. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Trovato Garage Carcere