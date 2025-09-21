Busnago, 50 millimetri in 20 minuti. Non accadeva da 200 anni. E ad agosto 29 notti tropicali.

Ondate di caldo e nubifragi: il bollettino di BrianzAcque sull’estate 2025 conferma la " fragilità climatica " del territorio. L’analisi mostra un trimestre tra i più instabili di sempre: i 37 gradi di giugno e agosto e i temporali ne fanno una stagione nella top 5 più calde di sempre a livello globale ed europeo, confermando la tendenza al riscaldamento che si registra dappertutto. Anche la Brianza ha vissuto mesi segnati dalla colonnina di mercurio schizzata verso l’alto e da episodi di pioggia intensa con caratteristiche di eccezionalità. I dati sono stati esaminati dalla società con la collaborazione di Alessandro Ceppi, docente del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

