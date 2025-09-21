Bus ragazzi ammassati e traffico folle | al Polo Rosselli siamo al limite
"Ogni giorno i nostri figli vivono una vera e propria Odissea per andare e tornare da scuola". A raccontare la situazione che coinvolge ogni giorno centinaia di studenti che frequentano il polo di via Fratelli Rosselli, è la madre di uno studente dello Zanelli-Secchi. Il notevole aumento dei ragazzi causato dal trasferimento dei 400 studenti provenienti da via Makallè non sembra essere stato supportato da un maggior numero di mezzi a loro disposizione. Le situazioni più critiche si verificano sulle linee 4 e 22 che collegano il polo al Cim e su cui si concentrano la maggior parte dei ragazzi. "Non è accettabile che i nostri figli vengano abbandonati alle fermate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ragazzi - ammassati
Porte automatiche che sbuffano, comprimo e contengono a stento corpi ammassati. Zaini in faccia e autisti che nonostante lo specchio interno, torcono il collo per vedere di non schiacciare nessuno tra le porte. Vista l’inefficienza del sistema, l’ansia da ritardo - facebook.com Vai su Facebook
Bus, ragazzi ammassati e traffico folle: al Polo Rosselli siamo al limite; In viaggio negli autobus degli studenti: ammassati come sardine per andare a scuola. «Ci sentiamo carne da macello». Il reportage; Bus e treni, la rabbia dei pendolari.
"Bus, ragazzi ammassati e traffico folle: al Polo Rosselli siamo al limite" - A raccontare la situazione che coinvolge ogni giorno centinaia di studenti che frequentano il polo di via ... Secondo msn.com