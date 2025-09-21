Burberry tutto pronto per il rilancio alla London Fashion Week
Punta tutto sull’heritage Burberry. La nuova strategia di rilancio verrà testata domani, lunedì 22 settembre, alla London Fashion Week. L’iconico marchio inglese ha arruolato l’attrice premio Oscar Olivia Colman e il frontman degli Oasis Liam Gallagher per celebrare il suo stile (soprattutto i suoi iconici trench). Burberry pronto a sfilare alla London Fashion Week. Il nuovo CEO americano Joshua Schulman ha infatti riorganizzato il marketing del brand, così da trasmettere la “britannicità”. Non sono mancate, da parte sua, anche le critiche al suo predecessore soprattutto su prodotto e prezzi. Per lui, infatti, le scelte precedenti avevano un’”estetica di nicchia” e non erano riconoscibili come Burberry. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: burberry - tutto
Melania Trump ha trasformato ogni uscita pubblica in un manifesto di stile, passando dal trench Burberry al sorprendente abito giallo Carolina Herrera per affermare la propria indipendenza sartoriale. - facebook.com Vai su Facebook
Pronto il calendario: London Fashion Week: i grandi non si vedono (eccetto Burberry) e JW Anderson c’è a metà.
Burberry testa la sua strategia di rilancio sulla passerella della London Fashion Week - La strategia di rilancio di Burberry, che ha arruolato star britanniche come Olivia Colman e Liam Gallagher, viene messa alla prova il 22 settembre sulle passerelle della fashion week di Londra. Secondo it.fashionnetwork.com