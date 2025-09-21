burberry tutto pronto per il rilancio alla london fashion week

Punta tutto sull’heritage Burberry. La nuova strategia di rilancio verrà testata domani, lunedì 22 settembre, alla London Fashion Week. L’iconico marchio inglese ha arruolato l’attrice premio Oscar Olivia Colman e il frontman degli Oasis Liam Gallagher per celebrare il suo stile (soprattutto i suoi iconici trench). Burberry pronto a sfilare alla London Fashion Week. Il nuovo CEO americano Joshua Schulman ha infatti riorganizzato il marketing del brand, così da trasmettere la “britannicità”. Non sono mancate, da parte sua, anche le critiche al suo predecessore soprattutto su prodotto e prezzi. Per lui, infatti, le scelte precedenti avevano un’”estetica di nicchia” e non erano riconoscibili come Burberry. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

