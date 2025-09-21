Buona la prima per la Tema Sinergie | piegata San Severo
Buona la prima per la Tema Sinergie spinta alla vittoria grazie anche al tifo di un caldissimo PalaCattani. I faentini superano un’ottima San Severo in un finale thrilling dove dimostrano di saper sopperire agli alti e bassi grazie alla forza del gruppo e al carattere.Questo successo è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: buona - prima
Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco
Basket A2 | Libertas Livorno, buona la 'prima': il test contro il Golfo Piombino finisce 101-81
Volare con il neonato in braccio è una buona idea? Cosa sapere prima del decollo
Buona la prima al Memorial Biganzoli per la prima squadra di serie B: al Campus Varese vinciamo contro Basket 7 Laghi Gazzada. Basket 7 Laghi Gazzada - Progetto Ma.Go 62 - 67 #preseason #SerieBInterregionale #memorialbiganzoli - facebook.com Vai su Facebook
Buona prima gara europea a tutti voi! #JuveBVB - X Vai su X
Buona la prima per la Tema Sinergie: piegata San Severo; Raggisolaris al debutto: Servirà pazienza; Fabio Stefanini è un giocatore della Tema Sinergie Raggisolaris Faenza.
Basket: La Tema Sinergie esordisce con una vittoria - Buona la prima per la Tema Sinergie spinta alla vittoria grazie anche al tifo di un caldissimo PalaCattani. Scrive ravennawebtv.it
Serie B - Faenza, buona la prima; battuta San Severo in volata - Buona la prima per la Tema Sinergie spinta alla vittoria grazie anche al tifo di un caldissimo PalaCattani. Lo riporta pianetabasket.com