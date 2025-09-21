Buon onomastico Matteo oggi 21 settembre | gif video e immagini di auguri da condividere
Oggi, 21 settembre, si festeggia San Matteo, apostolo ed evangelista e autore del Vangelo secondo Matteo. Dal Vangelo si apprende che Matteo prima della chiamata di Gesù lavorava come esattore delle tasse. Secondo la tradizione della Chiesa, Matteo viene raffigurato insieme ad un uomo alato che lo ispira o gli guida la mano mentre scrive il Vangelo. Il pubblicano viene chiamato Levi negli scritti di Luca e Marco. In particolare quest’ultimo parla del primo incontro Gesù che gli dissi semplicemente seguimi. Matteo, da esattore della tasse ad Apostolo. Matteo si alzò subito ed invitò Gesù, altri pubblicani e peccatori ad un banchetto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
