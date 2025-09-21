Bullismo lo sfogo di una madre | L' indifferenza fa più male degli insulti occorre sensibilizzare

TORCHIAROLO – “I bulli sono codardi”, “Stop al Bullismo”. Un grido di allarme, un gesto di sensibilizzazione per uno dei problemi più grossi che affligge la società di oggi. Nei giorni scorsi una mamma di 49 anni di Torchiarolo ha indossato una t-shirt bianca con su stampate frasi contro il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il bullismo e tutti comportamenti irrispettosi all'interno delle classi italiane trovano non di rado una risposta confusa tra gli stessi insegnanti (si pensi agli studenti che spararono alla propria professoressa, inizialmente promossi col 9 in condotta). Ad alimentare - facebook.com Vai su Facebook

Bullismo, lo sfogo di una madre: L'indifferenza fa più male degli insulti, occorre sensibilizzare; Ginevra Lamborghini, parla la mamma: Soffro, è stata data in pasto agli squali.

Studente suicida per bullismo, la madre: “Schernito anche dai docenti. Le denunce alla scuola sono rimaste inascoltate” - Una storia tristissima che sta avendo grande risonanza: come abbiamo scritto un ragazzo di quattordici anni si è tolto la vita qualche giorno fa in provincia di Latina. Da tecnicadellascuola.it