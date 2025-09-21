Brutta caduta in moto lungo la Sp72 a lago soccorsi in azione d' urgenza

Brutta caduta in moto e intervento dei soccorsi d'urgenza lungo la Sp72 a Bellano. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, e l'allarme è scattato in codice rosso. A rimanere ferito il centauro di 22 anni che viaggiava in sella alla propria due ruote.La centrale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: brutta - caduta

La famiglia reale inglese (ancora) contro Harry e Meghan: che brutta caduta di stile, ecco cosa è successo

Tour de France, brutta caduta per Filippo Ganna: l'azzurro costretto al ritiro

Biker vola giù per tre metri: soccorso in elicottero dopo la brutta caduta

Sci: Matteo Franzoso non ce l'ha fatta, fatale la brutta caduta in Cile. - facebook.com Vai su Facebook

Forza ragazzo! Preghiamo https://raceskimagazine.it/brutta-caduta-di-franzoso-importante-trauma-cranico-a-la-parva/… #FisAlpine #Franzoso - X Vai su X

Brutta caduta in moto lungo la Sp72 a lago, soccorsi in azione d'urgenza; Brutta caduta in moto, coppia sbalzata dalla sella: un ferito in ospedale; La vacanza finisce in tragedia, turista francese muore nell’incidente in moto a Carpegna.

Brutta caduta in moto lungo la Sp72 a lago, soccorsi in azione d'urgenza - L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre e l'allarme è scattato in codice rosso. Secondo leccotoday.it

MotoGP Assen, brutta caduta per Marc Marquez durante le prove libere: si fa male al braccio sinistro, poi firma il miglior tempo - Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del GP di Assen per Marc Marquez che – dopo aver vinto al Mugello – è tornato in pista per le prime libere nella mattinata di venerdì. Da ilfattoquotidiano.it