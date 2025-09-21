Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta dell' Abruzzo più selvaggio nella puntata di oggi 21 settembre 2025

La terza tappa della nuova stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel ci porta alla scoperta del "Wild Abruzzo", tra l'Aquila e il Parco Nazione del Gran Sasso. Ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

bruno barbieri 4 hotel alla scoperta dell abruzzo pi249 selvaggio nella puntata di oggi 21 settembre 2025

© Comingsoon.it - Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta dell'Abruzzo più selvaggio nella puntata di oggi, 21 settembre 2025

