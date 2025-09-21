Brucia l' industria che si occupa dello stoccaggio dei rifiuti anche speciali | è allarme a Ravanusa

Le colonne di fumo sono visibili perfino da Licata. Inferno di fuoco nell'impianto Ecoface Industry - della zona industriale di Ravanusa - che si occupa dello stoccaggio e gestione dei rifiuti, anche speciali come la plastica. Tre squadre dei vigili del fuoco sono già sul posto, da circa un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it