Brucia l' industria che si occupa dello stoccaggio dei rifiuti anche speciali | è allarme a Ravanusa

Agrigentonotizie.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le colonne di fumo sono visibili perfino da Licata. Inferno di fuoco nell'impianto Ecoface Industry - della zona industriale di Ravanusa - che si occupa dello stoccaggio e gestione dei rifiuti, anche speciali come la plastica. Tre squadre dei vigili del fuoco sono già sul posto, da circa un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brucia - industria

Brucia l'industria che si occupa dello stoccaggio dei rifiuti (anche speciali): è allarme a Ravanusa; Incendio nella zona industriale di Catania, bruciano rifiuti e materiali di scarto; Latina, grosso incendio in via Monti Lepini: brucia lo stabilimento Farla.

Brucia centro stoccaggio rifiuti a Catania, alta nube nera - Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono al lavoro per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato in una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V ... Segnala ansa.it

Brucia un centro di stoccaggio rifiuti a Catania, densa nube nera - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brucia Industria Occupa Stoccaggio