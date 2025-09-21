Brucia l' industria che si occupa dello stoccaggio dei rifiuti anche speciali | è allarme a Ravanusa
Le colonne di fumo sono visibili perfino da Licata. Inferno di fuoco nell'impianto Ecoface Industry - della zona industriale di Ravanusa - che si occupa dello stoccaggio e gestione dei rifiuti, anche speciali come la plastica. Tre squadre dei vigili del fuoco sono già sul posto, da circa un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: brucia - industria
Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’area industriale ASI (Area di Sviluppo Industriale) di Giugliano. A bruciare sarebbe, secondo le prime informazioni, un’azienda di materiale chimico operante nella zona.#ilmattino #fumo #in - facebook.com Vai su Facebook
Brucia l'industria che si occupa dello stoccaggio dei rifiuti (anche speciali): è allarme a Ravanusa; Incendio nella zona industriale di Catania, bruciano rifiuti e materiali di scarto; Latina, grosso incendio in via Monti Lepini: brucia lo stabilimento Farla.
Brucia centro stoccaggio rifiuti a Catania, alta nube nera - Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono al lavoro per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato in una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V ... Segnala ansa.it
Brucia un centro di stoccaggio rifiuti a Catania, densa nube nera - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it scrive