Brivioauto investe e uccide due 21enni

1.33 Due ragazze di 21 anni sono morte sul colpo dopo essere state investite a Brivio, in provincia di Lecco, mentre camminavano sul ciglio della provinciale insieme a una loro amica di 20 anni, miracolosamente sopravvissuta. Secondo una prima ricostruzione, un'auto guidata da un 30enne le ha travolte mentre si dirigevano verso una festa del paese dopo aver parcheggiato vicino ad una palestra della zona. Le due giovani sono morte sul colpo.Sul posto sono intervenuti carabinieri e Croce Rossa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: brivioauto - investe

