Brivio Lecco | due ragazze travolte e uccise da un’auto Arrestato l’investitore

Alla guida dell'auto un 34enne: fermato subito dopo l'impatto per accertamenti è stato arrestato

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. In base a una prima ricostruzione, la vettura - guidata da un trentenne - procedeva lung - X Vai su X

