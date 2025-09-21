Brivio Lecco due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un' auto

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025

Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Il gruppo aveva appena parcheggiato e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

brivio lecco due ragazzeDue ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Secondo ansa.it

brivio lecco due ragazzeBrivio: investimento in via per Airuno. Morte due ragazze di 21 anni travolte da un’auto. Illesa una terza persona - Tragedia nella tarda serata di oggi a Brivio, dove, in via per Airuno, poco dopo le 22 sono morte due ragazze di 21 anni. Segnala merateonline.it

