Brivio Lecco due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un' auto

Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Il gruppo aveva appena parcheggiato e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

In questa notizia si parla di: brivio - lecco

Brivio. Avviati i lavori di ammodernamento della rete fognaria con tubazioni in gres https://lecconotizie.com/societa/merate-societa/brivio-avviati-i-lavori-di-ammodernamento-della-rete-fognaria-con-tubazioni-in-gres/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Ex Deutsche di Lecco, Gattinoni: «La città ha bisogno di uno spazio civico» Il sindaco interviene sul futuro di piazza Garibaldi. L’ex primo cittadino Virginio Brivio: «Ai tempi avevamo espresso parere favorevole a una galleria di negozi. E servono parcheggi» #l - facebook.com Vai su Facebook

Investite da un furgone nel lecchese: morte due ragazze di 21 anni; Tragedia a Brivio, due ragazze morte investite; Brivio: investimento in via per Airuno. Morte due ragazze di 21 anni travolte da un’auto. Illesa una terza persona.

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Secondo ansa.it

Brivio: investimento in via per Airuno. Morte due ragazze di 21 anni travolte da un’auto. Illesa una terza persona - Tragedia nella tarda serata di oggi a Brivio, dove, in via per Airuno, poco dopo le 22 sono morte due ragazze di 21 anni. Segnala merateonline.it