Brivio Lecco due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un' auto | stavano andando alla festa del paese

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Il gruppo aveva appena parcheggiato e stava raggiungendo a piedi il luogo dove era in corso un concerto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

brivio lecco due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un auto stavano andando alla festa del paese

© Tgcom24.mediaset.it - Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto: stavano andando alla festa del paese

In questa notizia si parla di: brivio - lecco

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto; Chi erano le due 21enni falciate sul ciglio della strada: la dinamica dell'incidente mortale; Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese.

brivio lecco due ragazzeTragedia a Brivio, morte due ragazze di 21 anni travolte da un'auto - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Si legge su msn.com

brivio lecco due ragazzeMorte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brivio Lecco Due Ragazze