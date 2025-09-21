Brivio Lecco due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone | autista positivo al narcotest

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Il gruppo aveva appena parcheggiato e stava raggiungendo a piedi il luogo dove era in corso un concerto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

brivio lecco due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone autista positivo al narcotest

© Tgcom24.mediaset.it - Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone: autista positivo al narcotest

In questa notizia si parla di: brivio - lecco

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto: stavano andando alla festa del paese

Brivio (Lecco), due amiche di 21 anni falciate e uccise sulla provinciale

Giorgia Cagliani e Milena Marangon travolte da un’auto e uccise a 21 anni: arrestato l’investitore; Brivio, furgone investe due ragazze: morte Milena Marangon e Giorgia Cagliani; Brivio (Lecco): due ragazze travolte e uccise da un’auto. Arrestato l’investitore.

brivio lecco due ragazzeTragedia a Brivio, morte due ragazze di 21 anni travolte da un'auto: arrestato l'investitore - Il mezzo avrebbe cercato di evitare un altro mezzo prima di finire contro una vettura e le ragazze. Secondo rainews.it

brivio lecco due ragazzeDue ragazze tragicamente perdono la vita in un incidente a Brivio: ecco cosa è successo - Due ragazze di 21 anni hanno tragicamente perso la vita in un incidente a Brivio, lasciando la comunità locale in profondo lutto. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Brivio Lecco Due Ragazze