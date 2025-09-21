Brivio due ragazze travolte e uccise da un’auto | arrestato straniero

Le due giovani sono morte sul colpo. Il conducente è stato arrestato dopo gli accertamenti sul suo stato psicofisico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Brivio, due ragazze travolte e uccise da un’auto: arrestato straniero

In questa notizia si parla di: brivio - ragazze

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

Due ragazze travolte e uccise a Brivio, illesa una terza amica: stavano andando alla festa del paese

Tragedia della strada a Brivio: morte investite due ragazze di soli 21 anni

#NEWS - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto a #Brivio, in provincia di #Lecco. Stavano andando alla festa del paese. Una terza, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Le generalità delle vittime ancora non sono state comunicate. In - X Vai su X

Tragedia a Brivio ( #Lecco ): Due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone #Brivio (LC), 21 settembre 2025 – Una serata di festa si è trasformata in tragedia. Due ragazze di 21 anni hanno perso la vita sabato sera, travolte da un furgone mentre cam - facebook.com Vai su Facebook

Due ragazze travolte e uccise a Brivio, illesa una terza amica: stavano andando alla festa del paese; Due ragazze di 21 anni investite e uccise da un'auto: camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa di paese; Chi erano le due 21enni falciate sul ciglio della strada: la dinamica dell'incidente mortale.

Investite e uccise due ragazze di 21 anni a Lecco: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese - Sulla dinamica indagano i carabinieri di Merate: l’auto che le ha travolte e uccise sul colpo sulla provinciale di Brivio (Lecc ... Segnala fanpage.it

Lecco, festa interrotta dalla tragedia: due giovani travolte e uccise da un'auto a Brivio - Due giovani di 21 anni sono state investite e uccise nella tarda serata di ieri a Brivio, in provincia di Lecco. Da tg.la7.it