Brivio due amiche di 21 anni morte investite sulla provinciale

Tragedia a Brivio, in provincia di Lecco, dove due amiche di 21 anni sono state investite e uccise mentre stavano camminando a piedi lungo la provinciale per Airuno. Dopo aver parcheggiato l’auto vicino alla palestra, si stavano incamminando verso l’area dove, nel weekend del 20 e 21 settembre, è in corso la festa del paese. Un furgone le ha improvvisamente travolte alle spalle causando loro ferite mortali. Il conducente, un uomo di 34 anni originario dell’Est Europa, si è fermato per soccorrerle ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga. Con le vittime c’era anche un’ altra ragazza di 20 anni che è stata solo sfiorata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Brivio, due amiche di 21 anni morte investite sulla provinciale

In questa notizia si parla di: brivio - amiche

Incidente a Brivio: morte due amiche di 21 anni, travolte alle spalle sulla provinciale mentre andavano alla festa del paese

Tragedia a Brivio, camminano lungo la provinciale per andare a una festa: travolte e uccise due amiche 21enni

Incidente a Brivio: morte due amiche di 21 anni, falciate sulla provinciale mentre andavano a piedi alla festa del paese

Le tre giovani amiche sabato sera stavano andando a piedi alla festa di Brivio - facebook.com Vai su Facebook

Brivio (LC), due 21enni travolte e uccise da un auto mentre andavano a festa di paese a piedi a bordo strada, fermato autista 34enne - X Vai su X

Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Salva un'altra ragazza che era con loro; Due amiche di 21 anni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio: andavano alla…; Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l'investitore.

Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l'investitore - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Secondo msn.com

Brivio (Lecco), due amiche di 21 anni falciate e uccise sulla provinciale - Due ragazze di 21 anni sono morte nella tarda serata di ieri a Brivio, in provincia di Lecco, dopo essere state investite da un'auto che le ha travolte mentre camminavano sul ciglio della strada ... Da msn.com