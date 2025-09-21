Brivio 21enni travolte e uccise mentre vanno alla festa del Paese | arrestato l’investitore

Da quanto si apprende, le giovani avevano appena parcheggiato e stavano percorrendo la provinciale a piedi sul bordo della carreggiata. Il colpo sarebbe stato violentissimo, ma una loro amica di 20 anni si sarebbe salvata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brivio, 21enni travolte e uccise mentre vanno alla festa del Paese: arrestato l’investitore

In questa notizia si parla di: brivio - 21enni

Brivio,auto investe e uccide due 21enni

Tragedia a Brivio, camminano lungo la provinciale per andare a una festa: travolte e uccise due amiche 21enni

Brivio (LC), due 21enni travolte e uccise da un auto mentre andavano a festa di paese a piedi a bordo strada, fermato autista 34enne

Amiche 21enni morte investite da un furgone “impazzito” a Brivio: chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, arrestato il conducente straniero - facebook.com Vai su Facebook

Brivio (LC), due 21enni travolte e uccise da un auto mentre andavano a festa di paese a piedi a bordo strada, fermato autista 34enne - X Vai su X

Lecco, chi erano le due ragazze travolte e uccise in un incidente a Brivio; Brivio, amiche 21enni travolte da un furgone: morte Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Arrestato l'investitore, era ubriaco; Tragedia a Brivio, due 21enni investite e uccise mentre andavano alla festa del paese.

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Festa di paese annullata - L’uomo alla guida del mezzo, un 34enne, è risultato positivo all’alcoltest ed è stato arrestato ... Segnala msn.com

Brivio, amiche 21enni travolte da un furgone: morte Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Arrestato l'investitore, era ubriaco - Tutte e tre stavano camminando in fila indiana lungo la provinciale per raggiungere la festa di paese che, dopo la tragedia, è stata annullata. ilgiorno.it scrive