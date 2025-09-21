Bright Night la ricerca in piazza Scienza e arte vanno a braccetto

Non c’è niente di più intrigante della scienza. Ed è per avvicinare la cittadinanza alla ricerca che torna Bright Night, la versione fiorentina della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Non sarà solo venerdì 26, quando dalle 15 piazza Santissima Annunziata diventerà la piazza della scienza, ma tutta la settimana, già da domani e fino a domenica, sarà costellata di eventi: oltre 80 gli appuntamenti, con 300 ricercatrici e ricercatori che animeranno talk, esperimenti, spettacoli e visite guidate. Si parte domani alle 10 con l’inclusione. In palazzo Strozzi Sacrati si svolge un incontro dal titolo ‘Bright Ones: prospettive di inclusività dalla ricerca’ con docenti degli atenei toscani, vari enti di ricerca e alcune associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

