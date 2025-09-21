Liquami non puliti, operazioni di risanamento sbrigative, acque torbide. E un Comune, quello di Milano, che ha rifiutato la richiesta del comitato Bresso No Vasca, vidimata dalla Regione, di monitorare i fanghi volta per volta, rendere pubbliche le analisi, controllare a ogni riempimento la qualità dell’aria. "La Regione aveva accolto questa estate le nostre istanze di monitoraggio sistematico della vasca di laminazione e della sua componente inquinante, perché le condizioni dell’impianto lo richiedono. Abbiamo ricevuto un documento di risposta da parte del Comune di Milano che è un vero muro e non si comprende il motivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bresso, la protesta del comitato: "Nelle vasche di laminazione i controlli sono insufficienti"