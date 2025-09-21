' Brescia-Napoli-Classica per moto d' epoca' Ferrara ospita una sosta della prima tappa
Il rombo delle moto antiche fa tappa anche bella città estense. Il passaggio a Ferrara della manifestazione motoristica 'Brescia-Napoli-Classica per moto d'epoca', giunta alla sua decima edizione, è infatti in programma giovedì 25 settembre fra le 11 e le 14, sul piazzale di San Giorgio.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: brescia - napoli
“Mi sono ca**to addosso”: la scossa di terremoto a Napoli ripresa in diretta da Fabio Brescia
Vincenzo del Grosso, Ciro Pierro e Luigi Romano: come sono morti i tre operai a Napoli, il cestello che si ribalta e il tragico volo nel vuoto. Un'altra vittima a Brescia
Conferenza stampa in Comune Di Brescia La Brescia Napoli: classica su moto d’epoca - decima edizione - facebook.com Vai su Facebook
'Brescia-Napoli-Classica per moto d'epoca', Ferrara ospita una sosta della prima tappa; Brescia Napoli in moto 2025; La Brescia-Napoli ??? Mercoledì 24/9 ??? Evento inaugurale.
"Brescia - Napoli - Classica per moto d'epoca", Ferrara ospita una sosta della prima tappa - Si è svolta giovedì 18 settembre 2025 nella residenza municipale, la conferenza stampa della presentazione del passaggio a Ferrara della manifestazione motoristica "Brescia - cronacacomune.it scrive
Brescia-Napoli dal 24 al 28 settembre la decima edizione della classica in moto d’epoca - La manifestazione motociclistica a squadre è un evento dedicato agli appassionati di moto storiche, ma anche a chi desidera vivere un’avventura unica, scoprendo l’Italia e le sue meraviglie a ritmo le ... Come scrive quibrescia.it