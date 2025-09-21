Brescia due incidenti mortali in meno di un’ora Perdono la vita una 27enne di Rezzato e un 55enne mantovano

Brescia, 21 settembre 2025 – Due morti in meno di un’ora. A Brescia, una ventisettenne. A Lonato, un cinquantacinquenne. Una strage sulle strade, oggi, domenica 21 settembre. Due incidenti gravissimi in sequenza, entrambi con esito mortale, hanno funestato la provincia di Brescia. Il primo è avvenuto in città, intorno alle 16, in Tangenziale Sud, in prossimità del teatro Clerici. Una ragazza di 27 anni - Michela Righetti, di casa a Rezzato - alla guida di una Fiat Cinquecento bianca per motivi in corso di accertamento mentre procedeva in direzione di Milano tra le uscite di Fornaci e di San Zeno ha perso il controllo della sua utilitaria ed è andata a sbattere contro il guardrail. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

