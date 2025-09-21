Brescia al test della Giana È un esame promozione
L’Union Brescia vuole consolidare i suoi sogni e dopo la vittoria in rimonta in casa del Renate è pronta a chiedere l’aiuto del pubblico del Rigamonti per vincere anche il secondo derby lombardo consecutivo con la Giana. In attesa dell’ufficializzazione della composizione del Consiglio d’amministrazione e dopo aver preso atto con soddisfazione che gli abbonamenti hanno superato la quota record delle 8mila tessere, la squadra di Aimo Diana può concentrarsi sulle vicende del campo. Il crescendo di rendimento delle ultime giornate ha confermato che la formazione biancazzurra dispone di un notevole potenziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: brescia - test
Serie C, oggi il test con la Nuova Camunia. Union Brescia, battesimo in campo. E Sorensen rientra dalla Feralpi
Brescia-Milano, è già derby. Test di lusso al Ferrari
Il gruppo di lettura I Libronauti vi aspetta per il prossimo appuntamento: sabato 18 ottobre ore 10.00 L'ora di greco ? Han Kang Potete richiedere una copia del libro direttamente in #biblioteca o prenotarla al link: https://opac.provincia.brescia.it/.../test:c - facebook.com Vai su Facebook
Brescia e Tortona si affrontano in amichevole in un test ad alta intensità La Germani sarà in campo anche alla Frecciarossa Supercoppa 2025 Milano, 27-28 settembre ? Biglietti a partire da 15€ https://bit.ly/SC25vlorganic #LBASupercoppa #TuttoU - X Vai su X