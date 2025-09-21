Brescia al test della Giana È un esame promozione

L’Union Brescia vuole consolidare i suoi sogni e dopo la vittoria in rimonta in casa del Renate è pronta a chiedere l’aiuto del pubblico del Rigamonti per vincere anche il secondo derby lombardo consecutivo con la Giana. In attesa dell’ufficializzazione della composizione del Consiglio d’amministrazione e dopo aver preso atto con soddisfazione che gli abbonamenti hanno superato la quota record delle 8mila tessere, la squadra di Aimo Diana può concentrarsi sulle vicende del campo. Il crescendo di rendimento delle ultime giornate ha confermato che la formazione biancazzurra dispone di un notevole potenziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

