Il muro juventino resiste agli attacchi e attira sguardi da lontano. Le cifre per strapparlo alla Juve fanno girare davvero la testa (LaPresse) – serieanews.com Col Verona ha dovuto marcare visita per un piccolo problemino “di stanchezza”, come ha fatto sapere la Juventus, e la sua assenza si è fatta sentire. D’altra parte non è un caso se ormai a Torino lo considerano un muro invalicabile. O quasi, perché nessuno è perfetto, ma di certo si può affermare senza timore di smentita che oggi Gleison Bremer sia uno dei difensori più forti d’Europa. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Bremer sogno proibito della Premier: quanto può valere a giugno il muro della Juventus