Bremer Juve che fatica senza Gleison! Il difensore è imprescindibile ma deve essere preservato | senza di lui la squadra perde solidità e serenità Il punto sulle sue condizioni
Bremer Juve, che fatica senza Gleison: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore brasiliano dopo il turno di riposo. Una scena che ha fatto trattenere il respiro ai tifosi della Juventus al Bentegodi. Dopo la fine del match contro il Verona, durante il consueto lavoro fisico post-partita, Gleison Bremer si è accasciato a terra, generando un’ondata di preoccupazione. L’immagine del difensore brasiliano stanco e in difficoltà ha fatto temere il peggio, ma l’allarme è rientrato in pochi istanti. Si è trattato di nulla di preoccupante, solo semplice stanchezza dopo l’allenamento atletico. Prima di lasciare il campo, Bremer ha tranquillizzato tutti, applaudendo la curva juventina e tornando negli spogliatoi tra i cori di supporto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bremer - juve
Dalla Juve al Real Madrid, triplo cambio di maglia: “Non solo Bremer”
Juve, riecco Bremer: il brasiliano continua ad allenarsi, è in gran forma!
Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno
Paura in casa Juve, è successo a Bremer a fine partita I DETTAGLI: https://shorturl.at/n75Hu - facebook.com Vai su Facebook
#Bremer, paura post Verona-Juve: si accascia durante l'allenamento post partita - X Vai su X
Bremer: “Juve, ora cambia tutto. Il momento più duro e l’aiuto di Tudor”; Atalanta-Juve, le pagelle: Kossounou 5, che fatica. Yildiz incanta: 7; Juventus-Parma, le pagelle di CM: Yildiz ispira.
Bremer spaventa la Juve dopo il match di Verona: non gioca per riposare, fa preoccupare nel defaticante - A preoccupare è stato Gleison Bremer, rimasto a riposo contro il Verona e apparso in difficoltà nel defaticante. Lo riporta fanpage.it
Bremer a terra nel post partita di Verona Juve: svelate le condizioni del difensore bianconero. Ultime - Bremer a terra nel post partita di Verona Juve: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore brasiliano Un sospiro di sollievo per Igor Tudor e per tutti i tifosi della Juventus. juventusnews24.com scrive