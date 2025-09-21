Bremer Juve, che fatica senza Gleison: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore brasiliano dopo il turno di riposo. Una scena che ha fatto trattenere il respiro ai tifosi della Juventus al Bentegodi. Dopo la fine del match contro il Verona, durante il consueto lavoro fisico post-partita, Gleison Bremer si è accasciato a terra, generando un’ondata di preoccupazione. L’immagine del difensore brasiliano stanco e in difficoltà ha fatto temere il peggio, ma l’allarme è rientrato in pochi istanti. Si è trattato di nulla di preoccupante, solo semplice stanchezza dopo l’allenamento atletico. Prima di lasciare il campo, Bremer ha tranquillizzato tutti, applaudendo la curva juventina e tornando negli spogliatoi tra i cori di supporto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Juve, che fatica senza Gleison! Il difensore è imprescindibile ma deve essere preservato: senza di lui la squadra perde solidità e serenità. Il punto sulle sue condizioni