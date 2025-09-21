Bremer Juve che fatica senza Gleison! Il difensore è imprescindibile ma deve essere preservato | senza di lui la squadra perde solidità e serenità Il punto sulle sue condizioni

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer Juve, che fatica senza Gleison: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore brasiliano dopo il turno di riposo. Una scena che ha fatto trattenere il respiro ai tifosi della Juventus al Bentegodi. Dopo la fine del match contro il Verona, durante il consueto lavoro fisico post-partita, Gleison Bremer si è accasciato a terra, generando un’ondata di preoccupazione. L’immagine del difensore brasiliano stanco e in difficoltà ha fatto temere il peggio, ma l’allarme è rientrato in pochi istanti. Si è trattato di nulla di preoccupante, solo semplice stanchezza dopo l’allenamento atletico. Prima di lasciare il campo, Bremer ha tranquillizzato tutti, applaudendo la curva juventina e tornando negli spogliatoi tra i cori di supporto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer juve che fatica senza gleison il difensore 232 imprescindibile ma deve essere preservato senza di lui la squadra perde solidit224 e serenit224 il punto sulle sue condizioni

© Juventusnews24.com - Bremer Juve, che fatica senza Gleison! Il difensore è imprescindibile ma deve essere preservato: senza di lui la squadra perde solidità e serenità. Il punto sulle sue condizioni

In questa notizia si parla di: bremer - juve

Dalla Juve al Real Madrid, triplo cambio di maglia: “Non solo Bremer”

Juve, riecco Bremer: il brasiliano continua ad allenarsi, è in gran forma!

Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno

Bremer: “Juve, ora cambia tutto. Il momento più duro e l’aiuto di Tudor”; Atalanta-Juve, le pagelle: Kossounou 5, che fatica. Yildiz incanta: 7; Juventus-Parma, le pagelle di CM: Yildiz ispira.

bremer juve fatica senzaBremer spaventa la Juve dopo il match di Verona: non gioca per riposare, fa preoccupare nel defaticante - A preoccupare è stato Gleison Bremer, rimasto a riposo contro il Verona e apparso in difficoltà nel defaticante. Lo riporta fanpage.it

bremer juve fatica senzaBremer a terra nel post partita di Verona Juve: svelate le condizioni del difensore bianconero. Ultime - Bremer a terra nel post partita di Verona Juve: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore brasiliano Un sospiro di sollievo per Igor Tudor e per tutti i tifosi della Juventus. juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bremer Juve Fatica Senza