Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano ma per la Juve è incedibile | tutti gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer in Premier League? Le super prestazioni del brasiliano riaccendono il mercato: Liverpool e Manchester United lo seguono, ma la Juve.. È tornato il leader, il muro invalicabile su cui  Igor Tudor  ha costruito la solidità della sua  Juventus.  Gleison Bremer  è di nuovo il difensore dominante che aveva conquistato la  Serie A, e le sue prestazioni di altissimo livello in questo avvio di stagione hanno avuto un doppio effetto: hanno blindato la difesa bianconera e, inevitabilmente, hanno riacceso i riflettori del mercato internazionale su di lui. Un interesse che, dopo un periodo sopito a causa di qualche problema fisico di troppo, è ora più forte che mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer in premier league due top club stanno tentando il brasiliano ma per la juve 232 incedibile tutti gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, ma per la Juve è incedibile: tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: bremer - premier

Juventus, la Premier piomba su Bremer

Bremer sogno proibito della Premier: quanto può valere a giugno il muro della Juventus

Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, la Juve ha un piano per il suo difensore: tutti gli aggiornamenti

Bremer torna al centro della difesa e delle voci di mercato! 2 Big inglesi sul difensore della Juventus; Bremer gioisce a metà dopo Juve-Borussia: 7 gol in due partite, ci portiamo a casa solo la mentalità!; Senza Bremer e in emergenza la Juve resta un muro: i due primati in difesa.

bremer premier league dueBremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, la Juve ha un piano per il suo difensore: tutti gli aggiornamenti - È tornato il leader, il muro invalicabile su cui Igor Tudor ... Riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juve, dall’Inghilterra rivelano: Bremer nel mirino di questi due club di Premier League. Posizione netta però da parte del club bianconero! L’indiscrezione - Posizione chiara da parte del club bianconero Appena rientrato, già al centro di voci per il calciomerca ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Bremer Premier League Due