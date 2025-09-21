Bremer in Premier League? Le super prestazioni del brasiliano riaccendono il mercato: Liverpool e Manchester United lo seguono, ma la Juve.. È tornato il leader, il muro invalicabile su cui Igor Tudor ha costruito la solidità della sua Juventus. Gleison Bremer è di nuovo il difensore dominante che aveva conquistato la Serie A, e le sue prestazioni di altissimo livello in questo avvio di stagione hanno avuto un doppio effetto: hanno blindato la difesa bianconera e, inevitabilmente, hanno riacceso i riflettori del mercato internazionale su di lui. Un interesse che, dopo un periodo sopito a causa di qualche problema fisico di troppo, è ora più forte che mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, la Juve ha un piano per il suo difensore: tutti gli aggiornamenti