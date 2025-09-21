Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano la Juve ha un piano per il suo difensore | tutti gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer in Premier League? Le super prestazioni del brasiliano riaccendono il mercato: Liverpool e Manchester United lo seguono, ma la Juve.. È tornato il leader, il muro invalicabile su cui  Igor Tudor  ha costruito la solidità della sua  Juventus.  Gleison Bremer  è di nuovo il difensore dominante che aveva conquistato la  Serie A, e le sue prestazioni di altissimo livello in questo avvio di stagione hanno avuto un doppio effetto: hanno blindato la difesa bianconera e, inevitabilmente, hanno riacceso i riflettori del mercato internazionale su di lui. Un interesse che, dopo un periodo sopito a causa di qualche problema fisico di troppo, è ora più forte che mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer in premier league due top club stanno tentando il brasiliano la juve ha un piano per il suo difensore tutti gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, la Juve ha un piano per il suo difensore: tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: bremer - premier

Juventus, la Premier piomba su Bremer

Bremer sogno proibito della Premier: quanto può valere a giugno il muro della Juventus

Bremer torna al centro della difesa e delle voci di mercato! 2 Big inglesi sul difensore della Juventus; Bremer gioisce a metà dopo Juve-Borussia: 7 gol in due partite, ci portiamo a casa solo la mentalità!; Senza Bremer e in emergenza la Juve resta un muro: i due primati in difesa.

Calciomercato Juve, dall’Inghilterra rivelano: Bremer nel mirino di questi due club di Premier League. Posizione netta però da parte del club bianconero! L’indiscrezione - Posizione chiara da parte del club bianconero Appena rientrato, già al centro di voci per il calciomerca ... Lo riporta juventusnews24.com

bremer premier league dueBremer in Premier League, perché la Juventus teme quella data - La Premier League mette nel mirino Gleison Bremer: spunta la data che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del difensore della Juventus. Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Bremer Premier League Due