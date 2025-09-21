Bravata choc a Brescia | 23enne precipita dal tetto di un’auto in corsa è grave Sul cellulare il video della sfida
È ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Civile di Brescia un 23enne della Valcamonica, rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di un’auto in movimento durante una bravata con alcuni amici a Esine, nel Bresciano. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe viaggiato sdraiato sul tetto di una Panda guidata da un coetaneo. All’uscita da una rotonda l’accelerazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
