Bradisismo De Natale | l’ipotesi di un’eruzione non è trascurabile

Ilblogdigio.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La probabilità di un’eruzione dei Campi Flegrei non è affatto trascurabile. Per questo, dobbiamo assolutamente preparare il territorio anche alla possibilità di una futura eruzione». Con queste parole, rilasciate a Fanpage.it, il vulcanologo Giuseppe De Natale ha commentato lo studio “The 1538 eruption at the Campi Flegrei resurgent caldera: implications for future unrest and eruptive . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

