Braccio Joao Mario quante polemiche post Verona Juve | Il VAR non sarebbe dovuto intervenire! Il commento di Tuttosport dà ragione a Tudor | il rigore non doveva essere concesso

Braccio Joao Mario, quante polemiche post Verona Juve: la moviola dell’episodio controverso e tanto discusso. Il match tra Verona e Juventus è stato segnato da un episodio che ha generato un’accesa discussione tra addetti ai lavori e tifosi: il rigore assegnato ai gialloblù per un presunto fallo di mano di Joao Mario. A gettare nuova luce sull’episodio è stato l’ex arbitro Calvarese, che in un’analisi per Tuttosport ha espresso una visione molto critica sulla decisione presa. L’episodio, che ha visto l’arbitro richiamare al monitor e concedere il penalty, è stato oggetto di una disamina dettagliata che mette in discussione l’eccessivo intervento del VAR in una situazione non chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

