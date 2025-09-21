Braccio di ferro Vedovini Il figlio d’arte conteso dopo lo tsunami Martino
Un braccio di ferro per un talento che smuove gli equilibri della Giostra: Giulio Vedovini, il figlio d’arte e promessa della lizza anima il dopo-Giostra tra Porta del Foro e Porta Sant’Andrea. È il primo (e il più incerto) effetto collaterale dello tsunami innescato da Porta Crucifera con l’ingaggio di Martino Gianni insieme a Matteo Bruni e Leonardo Tavanti che saranno titolari. Vedovini, poco più che sedicenne, è al centro di una partita complessa: da un lato la fedeltà al quartiere biancoverde fatto di legami familiari e amicizie con un ruolo da titolare subito, dall’altro l’attrattiva di un progetto tecnico che a San Lorentino è un investimento sul futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: braccio - ferro
Usa, ancora braccio di ferro Trump-Harvard: “Studenti ebrei non protetti da molestie antisemite”
Il braccio di ferro Trump-Musk. Il presidente americano non esclude di espellerlo dagli Usa
Boxe: non si placa la querelle per il cambio di permessi. Braccio di ferro tra Pugilistica Bertola e Comune. Franchini: "Andiamo avanti contro tutto e tutti»
Il braccio di ferro fra agricoltori e consorzi di bonifica - facebook.com Vai su Facebook
#StatiUniti Dopo un lungo braccio di ferro #Fed-#CasaBianca, la Banca Centrale Americana ha tagliato i tassi dello 0,25% in una forchetta tra il 4 e il 4,25%. L'istituto guidato da Powell tuttavia avverte: l'inflazione è prevista in salita al 3%, e l'occupazione ha r - X Vai su X
Braccio di ferro Vedovini. Il figlio d’arte conteso dopo lo tsunami Martino.
Braccio di ferro Vedovini. Il figlio d’arte conteso dopo lo tsunami Martino - Biancoverdi tra l’ipotesi della conferma di Marmorini e le smentite su Paffetti. Riporta msn.com