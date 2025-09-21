Braccio di ferro Vedovini. Il figlio d’arte conteso dopo lo tsunami Martino.

Un braccio di ferro per un talento che smuove gli equilibri della Giostra: Giulio Vedovini, il figlio d’arte e promessa della lizza anima il dopo-Giostra tra Porta del Foro e Porta Sant’Andrea. È il primo (e il più incerto) effetto collaterale dello tsunami innescato da Porta Crucifera con l’ingaggio di Martino Gianni insieme a Matteo Bruni e Leonardo Tavanti che saranno titolari. Vedovini, poco più che sedicenne, è al centro di una partita complessa: da un lato la fedeltà al quartiere biancoverde fatto di legami familiari e amicizie con un ruolo da titolare subito, dall’altro l’attrattiva di un progetto tecnico che a San Lorentino è un investimento sul futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

