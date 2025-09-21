Braccio di ferro al Tubaldi Recanatese voglia di bis

Il trittico settimanale che potrebbe rappresentare la prima vera svolta della stagione, si apre per la Recanatese ricevendo il Termoli che, poco più di quattro mesi fa, guadagnò al Tubaldi una salvezza diretta che ad un certo punto sembrava insperata. Chiaramente nessuno si aspetta qualche credito di riconoscenza ed anzi l’unica cosa del match odierno che appare quasi scontata è che ci sarà battaglia perché un’eventuale vittoria permetterebbe, ad una delle due compagini attualmente appaiate a quota tre, di fare un bel balzo in graduatoria ed approcciare ai prossimi impegni con il morale alle stelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Braccio di ferro al Tubaldi. Recanatese, voglia di bis

In questa notizia si parla di: braccio - ferro

Usa, ancora braccio di ferro Trump-Harvard: “Studenti ebrei non protetti da molestie antisemite”

Il braccio di ferro Trump-Musk. Il presidente americano non esclude di espellerlo dagli Usa

Boxe: non si placa la querelle per il cambio di permessi. Braccio di ferro tra Pugilistica Bertola e Comune. Franchini: "Andiamo avanti contro tutto e tutti»

Il braccio di ferro fra agricoltori e consorzi di bonifica - facebook.com Vai su Facebook

#StatiUniti Dopo un lungo braccio di ferro #Fed-#CasaBianca, la Banca Centrale Americana ha tagliato i tassi dello 0,25% in una forchetta tra il 4 e il 4,25%. L'istituto guidato da Powell tuttavia avverte: l'inflazione è prevista in salita al 3%, e l'occupazione ha r - X Vai su X

Calcio, Ancona, Recanatese e Vis Pesaro, braccio di ferro a distanza; Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale; Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma.

Braccio di ferro al Tubaldi. Recanatese, voglia di bis - La vincente avrà il morale a mille in vista del turno infrasettimanale. Scrive msn.com

Braccio di ferro tra anticiclone e temporali: cosa accadrà da lunedì - Ci avviciniamo a grandi passi verso l'inizio dell'estate astronomica, al via il prossimo 21 giugno, e le condizioni atmosferiche ci hanno ormai catapultato in pieno nella nuova stagione con ... Lo riporta ilgiornale.it