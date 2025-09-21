Il risiko bancario italiano non dorme mai. Mentre Mps stringe il cerchio su Mediobanca, a Nord prende forma un matrimonio che potrebbe cambiare gli equilibri di potere: Crédit Agricole e Banco Bpm stanno disegnando un colosso capace di sfidare i big del credito europeo. Un piano che però rischia di inciampare nella politica: il governo italiano, armato di golden power, resta diviso sul dossier e potrebbe bloccare l’operazione così come fece con Unicredit. Secondo indiscrezioni di stampa, l’operazione è già delineata nei dettagli. L’Agricole, che oggi detiene il 20% del Banco e ha l’autorizzazione a salire fino al 29,9%, si fermerebbe sotto la soglia del 25% per evitare l’obbligo di opa e contenere il rischio di uno stop politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bpm e Agricole studiano le nozze. Ma resta il nodo del Golden Power