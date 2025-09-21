Box Office USA | Demon Slayer ancora primo secondo HIM

Il fenomeno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito si è confermato il film più visto negli USA, mentre l’horror HIM ha raggiunto solo il secondo posto. Nonostante un calo di oltre il 75% rispetto al suo esordio monstre dello scorso weekend ( qui il nostro articolo ), il nuovo film anime della saga “ Demon Slayer ” è riuscito a tenere il primato del Box Office USA. L’incasso maturato da “ Il castello dell’infinito ” è stato 17.3 milioni di dollari, sufficiente a tenere dietro l’esordiente “ HIM “. Il totale negli USA è salito a quota 104.7 milioni, mentre a livello mondiale la quota 555 milioni di dollari, il più alto in assoluto per un anime. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA | Demon Slayer ancora primo, secondo HIM

Il primo capitolo della trilogia di film anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è diventato il secondo film di sempre al box office giapponese, superando per incassi La città incantata di Hayao Miyazaki. Uscito in Giappone il 18 luglio, si tr - facebook.com Vai su Facebook

