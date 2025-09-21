Bournemouth-Newcastle in salsa rossonera | tre ex Milan in campo
In Bournemouth-Newcastle, quinta giornata di Premier League, ci sono tre ex giocatori del Milan in campo. Ecco chi sono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: bournemouth - newcastle
Bournemouth-Newcastle (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Bournemouth-Newcastle: tabù infranto e crisi alle spalle
Bournemouth vs Newcastle Utd Beta gratuite
?Liverpool-Bournemouth 4-2: il terzo e quarto gol sono arrivati al minuto 88' e 94'. ? Newcastle-Liverpool 2-3: il gol vittoria è arrivato al 100esimo minuto. ? Liverpool-Arsenal 1-0: gol vittoria al minuto '83. ? Burnley-Liverpool 0-1: gol vittoria al 95esimo - facebook.com Vai su Facebook
Il Liverpool fa 4 su 4 in campionato. Tutte vittorie arrivate grazie a un gol segnato dopo l’80’ ? 4-2 vs. Bournemouth con il gol del sorpasso segnato all’88’ da Chiesa 3-2 vs. Newcastle con il gol di Ngumoha al 90+10’ 1-0 vs. Arsenal che porta la firma all’ - X Vai su X
Bournemouth-Newcastle in salsa rossonera: tre ex Milan in campo.
Bournemouth-Newcastle in salsa rossonera: tre ex Milan in campo - Newcastle, quinta giornata di Premier League, ci sono tre ex giocatori del Milan in campo. Lo riporta msn.com