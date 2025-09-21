Il Bosco Terapeutico è un progetto realizzato dalla Fondazione Caterina Novi di Cento e che ha trovato il sostegno di Unicredit per acquistare specifiche attrezzature per rendere il bosco più accessibile e funzionale alla realizzazione di percorsi di verde terapeutico e di orticoltura terapeutica per disabili, caregiver e individui vulnerabili, coinvolgendoli in attività che favoriscono la socialità e la riattivazione di competenze individuali. Si tratta di un importante tassello del progetto della Fondazione Caterina Novi che UniCredit ha sostenuto attraverso i fondi raccolti con le carte di credito etiche della banca, disponibili per i privati e per le imprese per contribuire a iniziative solidali e con l’aggiunta del contributo dell banca, alimentare il Fondo Carta Etica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bosco Integrale, progetto inclusivo col sostegno di Unicredit