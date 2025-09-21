Boschi aretini come discariche | le segnalazioni

“Volevo informarvi che i boschi tipo Lignano e Poti sono diventati discariche a cielo aperto, c è di tutto, amianto, mobili, rifiuti edili, sedie, poltrone etc. Sono lì da mesi senza che nessuno venga a pulire.”Questo uno dei messaggi arrivati in redazione per segnalare la presenza di rifiuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

