Boschi aretini come discariche | le segnalazioni

“Volevo informarvi che i boschi tipo Lignano e Poti sono diventati discariche a cielo aperto, c è di tutto, amianto, mobili, rifiuti edili, sedie, poltrone etc. Sono lì da mesi senza che nessuno venga a pulire.”Questo uno dei messaggi arrivati in redazione per segnalare la presenza di rifiuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

TOSCANA - Nei boschi per funghi, in Toscana stillicidio di interventi di soccorso: una donna morta in Pratomagno. Uscita di strada lungo la strada panoramica. Interventi, fra ieri e oggi, fra le province di Pistoia e Arezzo. Soccorso un 90enne stremato. - X Vai su X

Paura ma lieto fine nel pomeriggio di oggi a San Giustino Valdarno, al confine tra i comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna. Un 69enne si era perso nei boschi mentre cercava funghi insieme alla moglie, senza avere con sé il cellulare. Immediato l’inter - facebook.com Vai su Facebook

