Borseggiatori scatenati a Roma in metro e nelle vie del centro | 18 gli arresti
Stretta da parte dei carabinieri contro i borseggiatori che imperversano nel centro della città. Sono state 18 le persone arrestate nelle ultime ore.Borseggiatrice tenta di corrompere carabinieriAlla fermata Colosseo (metro B), i carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno denunciato a piede. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ponte di Ferragosto: borseggiatori scatenati, raffica di arresti
Borseggiatori scatenati a Roma in metro e nelle vie del centro: 18 gli arresti - Una 23enne prova a corrompere i carabinieri offrendo 1600 euro Stretta da parte dei carabinieri contro i borseggiatori che imperversano nel centro della città. Riporta romatoday.it
