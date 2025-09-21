Borse di studio Supermedia da 750 a 1300 euro | domande al via dal 22 settembre

A partire dalle ore 12:00 del 22 settembre 2025 sarà possibile presentare domanda per le borse di studio “Supermedia”, rivolte agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 20242025 e appartenenti a specifiche categorie familiari. La scadenza per l’invio delle richieste è fissata alle ore 12:00 del 13 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it