Borgo DiVino | a Castellabate il meglio delle cantine cilentane

Salernotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre Castellabate ospiterà Borgo diVino, la rassegna dedicata al vino cilentano organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Per tre giorni il centro storico diventa un percorso enogastronomico a cielo aperto tra vicoli, piazze e case comunicanti, dove i visitatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: borgo - divino

“Borgo diVino in tour” a Lovere: week-end fra vino, cibo e musica

Dal 12 al 14 settembre a Nemi torna Borgo diVino

Torna a Nemi il Borgo diVino in tour

Borgo DiVino: a Castellabate il meglio delle cantine cilentane; Castellabate (SA). ‘Borgo diVino’: dal 26 al 28 settembre degustazioni, musica e tradizione; Castellabate Centro Storico. Oltre il Mare caccia al dipinto.

borgo divino castellabate meglioCastellabate brinda al gusto con “Borgo diVino”: tre giorni di sapori, musica e tradizione cilentana - Dal 26 al 28 settembre 2025, il cuore antico di Castellabate si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e sapori per “Borgo diVino”, la Castellabate brinda al gusto con “Borgo diVino ... Segnala marigliano.net

borgo divino castellabate meglioCastellabate ospita “Borgo diVino”: tre giorni tra degustazioni, musica e tradizione - Castellabate si prepara ad accogliere un evento che unisce gusto, cultura e tradizione. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Borgo Divino Castellabate Meglio