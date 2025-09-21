Bonus elettrodomestici 2025 quando arriva davvero Applia Italia | Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese

Roma, 21 settembre 2025 – Ma il bonus elettrodomestici 2025 quando arriva davvero? “Stiamo chiedendo con grande insistenza che parta a ottobre, al momento è previsto per novembre”. Marco Imparato, direttore generale di Applia Italia (Associazione produttori elettrodomestici di Confindustria) si aspetta che l’attesa sia breve perché nel frattempo “le famiglie rimandano gli acquisti aspettando l’occasione, e questo è un danno per il settore”. Per inquadrare il tema, bastano quattro numeri, riportati sul sito: l’associazione riunisce 120 imprese con 145mila addetti, 22 milioni di apparecchi prodotti e 19 miliardi di fatturato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva davvero. Applia Italia: “Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese”

In questa notizia si parla di: bonus - elettrodomestici

Bonus elettrodomestici: parte a settembre ma, attenzione ai tempi

Bonus elettrodomestici al via: quando inizia e come funziona l’incentivo

Bonus elettrodomestici fino a 200 euro, via a settembre 2025: chi può ottenerlo e perché sarà a termine

Il bonus elettrodomestici da 200 euro confermato anche per 2026 ? - facebook.com Vai su Facebook

Bonus elettrodomestici, sconto fino a 200 euro (anche per il 2026): come funziona - X Vai su X

Il bonus elettrodomestici da 200 euro ci sarà anche nel 2026: quando arriva e come averlo; Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva davvero. Applia Italia: “Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese”; Bonus elettrodomestici 2025 e 2026, sconto fino a 200 euro: come funziona, quando arriva e chi ne ha diritto.

Bonus elettrodomestici 2025 e 2026, sconto fino a 200 euro: come funziona, quando arriva e chi ne ha diritto - La misura, introdotta con l’ultima legge di Bilancio, sarà attivata a breve tramite un decreto ... Da corriereadriatico.it

Bonus elettrodomestici, decreto in arrivo: ecco quali sono gli apparecchi inclusi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus elettrodomestici, decreto in arrivo: ecco quali sono gli apparecchi inclusi ... Da tg24.sky.it