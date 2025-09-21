Bonus adozioni internazionali il contributo per le spese arriva fino a 12.500 euro Ecco le istruzioni per chiedere il rimborso
Ha preso ufficialmente il via il Bonus adozioni internazionali 2025 che permette di ottenere un contributo massimo pari a 12.500 euro per le spese adottive sostenute nel corso del 2024. L’importo riconosciuto ai richiedenti è parametrato all’indicatore Isee del nucleo familiare. La domanda per poter richiedere il rimborso può essere presentata fino al prossimo 8 dicembre 2025. A chi è riservato il bonus adozioni internazionali 2025. Il 2025 vede ai nastri di partenza una nuova agevolazione destinata alle famiglie che si recano all’estero per adottare dei bambini. Promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia, riconosce agli aventi diritto un contributo economico per coprire le spese adottive che sono state sostenute nel corso del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bonus - adozioni
Bonus adozioni 2025, fino a 5 mila euro per gli aspiranti genitori: come fare domanda
Fino a 12 mila euro di bonus per adozioni internazionali: come richiederlo e moduli
Aperto lo sportello telematico fino all’8 dicembre prossimo: ecco cosa fare per richiedere il cosiddetto Bonus adozioni internazionali 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Otto milioni di euro per il #Bonus #adozioniinternazionali 2025 - X Vai su X
Bonus adozioni internazionali, il contributo per le spese arriva fino a 12; Bonus adozioni internazionali, rimborsi fino a 12.500 euro: ecco a chi spetta, requisiti, come fare domanda e scadenza; Otto milioni di euro per il Bonus adozioni internazionali 2025.
Bonus adozioni internazionali 2025: a chi spetta e come funziona il contributo fino a 12.500 euro - Bonus adozioni internazionali 2025: sostegno economico fino a 12. Da tag24.it
Fino a 12 mila euro di bonus per adozioni internazionali: come richiederlo e moduli - Guida alla domanda di rimborso delle spese sostenute dai genitori per le adozioni di minori concluse tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Riporta leggioggi.it