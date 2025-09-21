Bonus adozioni internazionali il contributo per le spese arriva fino a 12.500 euro Ecco le istruzioni per chiedere il rimborso

Ha preso ufficialmente il via il Bonus adozioni internazionali 2025 che permette di ottenere un contributo massimo pari a 12.500 euro per le spese adottive sostenute nel corso del 2024. L’importo riconosciuto ai richiedenti è parametrato all’indicatore Isee del nucleo familiare. La domanda per poter richiedere il rimborso può essere presentata fino al prossimo 8 dicembre 2025. A chi è riservato il bonus adozioni internazionali 2025. Il 2025 vede ai nastri di partenza una nuova agevolazione destinata alle famiglie che si recano all’estero per adottare dei bambini. Promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia, riconosce agli aventi diritto un contributo economico per coprire le spese adottive che sono state sostenute nel corso del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

