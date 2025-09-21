bonaccini fa la spalla di elly insorge la minoranza e zampa lascia la corrente riformista

Due anni e mezzo fa pensava di avere il Pd in mano, ieri è stato di fatto sfiduciato anche dalla minoranza, che avrebbe dovuto rappresentare. L'amara parabola di Stefano Bonaccini, l'eurodeputato che perse le primarie con una semi sconosciuta (che però fu vicepresidente della sua giunta in Emilia Romagna), per poi diventarne il più fedele alleato. Un equivoco che ieri è andato in frantumi. Il Presidente del partito convoca una riunione on line con la corrente, salvo scoprire che molti suoi colleghi avevano già dato la disdetta, «non ci saremo». La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la convocazione della direzione (l'ultima sette mesi fa) per dopodomani, alla vigilia delle elezioni nelle Marche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

