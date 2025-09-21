Bomba sull' auto dell' ex marito avvocatessa di San Vito Chietino condannata a 10 anni per tentato omicidio

21 set 2025

Condannata a 10 anni di reclusione l'avvocatessa di San Vito Chietino accusata del tentato omicidio dell'ex marito, un ufficiale della guardia di finanza. Come riferisce Napoli Today, il gip di Napoli Federica de Bellis ha accolto le richieste del pm Maurizio De Marco. Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

