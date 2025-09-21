Bocci illude il Sansepolcro Bianconeri ripresi nel finale
SANSEPOLCRO 1 FOLLONICA GAVORRANO 1 SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Omohonria, Borgo, Fumanti, Barboni (31’ pt Cerbella); Brizzi (21’ st Petricci), Massai; Bocci (42’ st Alagia), Barculli (29’ st Testerini), Belli (38’ st Adreani); Vitiello. All. Davide Ciampelli. FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Pacini; Crasta (22’ st Mignani), Matteucci, Fremura; Rovere (41’ st Arrighi), Lo Sicco (21’ pt Marino), Bianchi (22’ st Maltoni), Proietti; Remedi (11’ st Bellini), Giordani; Mutton. All. Francesco Baiano. Arbitro: Antonio Diella di Vasto. Reti: 33’ st Bocci (S), 44’ st Maltoni (FG). SANSEPOLCRO – Salvato più volte dai legni e dagli interventi di Bambara, il Sansepolcro arriva addirittura a cullare il sogno della vittoria, poi il Follonica Gavorrano a trazione anteriore trova il pareggio ed è più giusto così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
