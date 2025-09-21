BMW iX3 il software viene prima di tutto
Dalla storia alla svolta elettrica: prende vita la Neue Klasse, piattaforma che promette autonomia record, intelligenza digitale e un nuovo modo di guidare. 🔗 Leggi su Wired.it
Con la BMW iX3 il software viene prima di tutto; BMW iX3, piattaforma definita da software e 800 km di autonomia; Bmw iX3, debutta il capostipite della Neue Klasse. Interni rivoluzionari e batteria per 800 chilometri di autonomia.
Dentro la iFactory di Debrecen dove nasce la Bmw iX3 - Siamo entrati nella iFactory Bmw di Debrecen dove nasce la iX3, prima auto della Neue Klasse, in una fabbrica sostenibile e digitale ... Da lautomobile.aci.it
BMW iX3, il SUV che inaugura l’era Neue Klasse - Con la nuova BMW iX3 parte ufficialmente l’era Neue Klasse, destinata a rivoluzionare l’approccio della nota casa automobilistica nei confronti della mobili ... tecnoandroid.it scrive