BMW iX3 il software viene prima di tutto

Wired.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla storia alla svolta elettrica: prende vita la Neue Klasse, piattaforma che promette autonomia record, intelligenza digitale e un nuovo modo di guidare. 🔗 Leggi su Wired.it

Con la BMW iX3 il software viene prima di tutto; BMW iX3, piattaforma definita da software e 800 km di autonomia; Bmw iX3, debutta il capostipite della Neue Klasse. Interni rivoluzionari e batteria per 800 chilometri di autonomia.

