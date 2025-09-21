Blucelesti sempre vittoriosi tra le proprie mura. L’imbattutto Lecco accoglie il Trento per confermare la vetta.

Lecco all’esame Trento per scoprire il suo reale valore e capire se potrà lottare per i vertici assoluti della categoria. Big match oggi pomeriggio alle 15 al Rigamonti-Ceppi dove la truppa allenata da Valente, prima e imbattuta dopo quattro giornate in coabitazione con il Vicenza a quota 10 punti, ospita un Trento che non è partito benissimo (nona posizione a quota 5), ma che ha un grande potenziale e non ha mai fatto mistero di voler puntare in alto. Siamo solo alla quinta giornata di campionato, ma una vittoria nel match odierno potrebbe dare al Lecco una spinta ulteriore per prendere ancor più consapevolezza dei propri mezzi e scoprire di essere forte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

