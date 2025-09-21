Blocchiamo tutto Sciopero del 22 settembre | deviazioni su autobus e corteo

La giornata di lunedì 22 settembre sarà interessata da uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati. A proclamare la giornata di stop è l’Unione sindacale di base per “fermare il genocidio in corso a Gaza e difendere la Global Sumund Flotilla, la missione umanitaria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Oltre 30mila persone a Torino per Gaza, il 22 settembre è sciopero generale: "Lunedì blocchiamo tutto". Blocchi diffusi, fermi anche treni e mezzi Gtt - Orari e percorsi, tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero generale nazionale che lunedì 22 settembre paralizzerà anche la città di Torino per manifestare solidarietà al popolo palestinese ... Come scrive torinotoday.it

Sciopero del 22 settembre a Firenze e in Toscana: «Blocchiamo l'A1 per Gaza» - Lunedì 22 settembre sciopero generale indetto dai Cobas. Riporta corrierefiorentino.corriere.it